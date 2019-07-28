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«الغذاء والدواء» تحذر: الـ«جنسنج» لا يستخدم مع مصابي هذه الأمراض

«الغذاء والدواء» تحذر: الـ«جنسنج» لا يستخدم مع مصابي هذه الأمراض
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الأحد، من استخدام عشبة الجنسنج مع بعض الأمراض التي قد تسبب أضراراً ومضاعفات للمرضى.

وأوضحت، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن عشبة جنسنج؛ مقوي عام، تؤخذ بجرعات محددة، ولا تستخدم مع مرضى الجهاز المناعي والسكري وارتفاع، أو انخفاض ضغط الدم والأمراض النفسية.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه العشبة تتعارض مع أدوية سيولة الدم والكورتيكوستيويدات، وأدوية الأمراض النفسية، والجهاز المناعي.

وتابعت هيئة الغذاء والدواء أن المستحضرات التي تحتوي على هذه العشبة لا تستخدم مع المرضعات والحوامل.

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