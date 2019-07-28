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هل يمكن تحويل تأشيرة الخروج والعودة إلى «خروج نهائي» بعد السفر؟.. «الجوازات» تجيب
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت المديرية العامة للجوازات، أنه لا يمكن تحويل تأشيرة الخروج والعودة إلى خروج نهائي والمستفيد خارج المملكة.

وقالت الجوازات: “التعليمات لا تسمح لك بتحويل تأشيرة الخروج والعودة إلى خروج نهائي والمستفيد خارج المملكة، ويتم الإسقاط آلياً بعد نهاية التأشيرة بشهرين”.

جاء ذلك رداً على سؤال مواطن قال فيه: “سائق خاص سافر إجازة خروج وعودة، وبعد سفره لا يرغب بالعودة يرغب بخروج نهائي، كيف أعمل له خروجاً نهائياً حتى أستطيع استقدام سائق آخر”.

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