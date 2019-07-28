الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

وفاة شاب ألقى بنفسه من أعلى «الكوبري المعلق» في الرياض (فيديو)

وفاة شاب ألقى بنفسه من أعلى «الكوبري المعلق» في الرياض (فيديو)

سجن 90 امرأة بجدة وإيقاف خدماتهن.. لهذا السبب

سجن 90 امرأة بجدة وإيقاف خدماتهن.. لهذا السبب

«حساب المواطن» يعلن موعد إيداع دفعة أغسطس لتزامنها مع عيد الأضحى

«حساب المواطن» يعلن موعد إيداع دفعة أغسطس لتزامنها مع عيد الأضحى

فيديو.. سطو مسلح باستخدام «سيوف» في الرياض

فيديو.. سطو مسلح باستخدام «سيوف» في الرياض

أمراء ينعون الأمير «بندر بن عبدالعزيز»

أمراء ينعون الأمير «بندر بن عبدالعزيز»
0

تواصل – فريق التحرير:

انتقل سمو الأمير بندر بن عبدالعزيز، شقيق الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، ووالد الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض، إلى ذمة الله، اليوم الأحد.

ونعى عدد من الأمراء، الأمير الراحل، وقال الأمير سطام بن خالد آل سعود في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إنا لله وإنا إليه راجعون، رحم الله سيدي ووالدي الأمير بندر بن عبدالعزيز.. اللَّهُمَّ أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الفردوس الأعلى من الجنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله”.

ونعى الأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعود آل سعود الأمير بندر بقوله: “إنا لله وإنا إليه راجعون، رحم الله سيدي وعمي الأمير بندر بن عبدالعزيز.. اللهم أبدله دار خيراً من داره واللهم أكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم اجعل قبره روضةً من رياض الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله”.

وقال الأمير الدكتور خالد آل سعود “رحم الله فقيد الوطن.. فقيد الجميع.. فقيد أُسرته وكُل مُحبيه.. نحسبه من الأخيار الصالحين، جعل الله منازله في جنات النعيم”.

وغرد الأمير فيصل بن جلوي آل سعود “إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز.. اللَّهُمَّ أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الفردوس الأعلى من الجنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله”.

وقال الأمير فيصل بن تركي بن فيصل “إنا لله وإنا إليه راجعون، رحم الله سيدي ووالدي الأمير بندر بن عبدالعزيز.. اللَّهُمَّ أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النّار، اللَّهُمَّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله، ولا حول ولا قوة إلا بالله”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

أمراء عدد من المناطق يوجهون الجهات المعنية بمواصلة العمل خلال إجازة العيد

أمراء عدد من المناطق يوجهون الجهات المعنية بمواصلة العمل خلال إجازة العيد

نجل «فهد الفهيد» ينعي والده ويدعو له بالثبات

نجل «فهد الفهيد» ينعي والده ويدعو له بالثبات

صحة القريات تنعى 3 من منسوبيها تُوفوا بحادث أثناء توجههم للحد الجنوبي

صحة القريات تنعى 3 من منسوبيها تُوفوا بحادث أثناء توجههم للحد الجنوبي

دهس قرب الحرم.. وفاة مواطنة وهي صائمة بعد إتمام عمرتها

دهس قرب الحرم.. وفاة مواطنة وهي صائمة بعد إتمام عمرتها

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الـثـقة بـالله
تدوينات حرة

الـثـقة بـالله

المزيد
الطوفان القادم 14
مقالات

الطوفان القادم 14

المزيد
مقاومة الأفكار بسيل الأعذار
مقالات

مقاومة الأفكار بسيل الأعذار

المزيد
لا تنضبط في المؤتمر!
مقالات

لا تنضبط في المؤتمر!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>