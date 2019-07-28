أمراء ينعون الأمير «بندر بن عبدالعزيز»

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انتقل سمو الأمير بندر بن عبدالعزيز، شقيق الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، ووالد الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض، إلى ذمة الله، اليوم الأحد.

ونعى عدد من الأمراء، الأمير الراحل، وقال الأمير سطام بن خالد آل سعود في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إنا لله وإنا إليه راجعون، رحم الله سيدي ووالدي الأمير بندر بن عبدالعزيز.. اللَّهُمَّ أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الفردوس الأعلى من الجنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله”.

ونعى الأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعود آل سعود الأمير بندر بقوله: “إنا لله وإنا إليه راجعون، رحم الله سيدي وعمي الأمير بندر بن عبدالعزيز.. اللهم أبدله دار خيراً من داره واللهم أكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم اجعل قبره روضةً من رياض الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله”.

وقال الأمير الدكتور خالد آل سعود “رحم الله فقيد الوطن.. فقيد الجميع.. فقيد أُسرته وكُل مُحبيه.. نحسبه من الأخيار الصالحين، جعل الله منازله في جنات النعيم”.

وغرد الأمير فيصل بن جلوي آل سعود “إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز.. اللَّهُمَّ أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الفردوس الأعلى من الجنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله”.

وقال الأمير فيصل بن تركي بن فيصل “إنا لله وإنا إليه راجعون، رحم الله سيدي ووالدي الأمير بندر بن عبدالعزيز.. اللَّهُمَّ أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النّار، اللَّهُمَّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله، ولا حول ولا قوة إلا بالله”.

انا لله وأنا اليه راجعون رحم الله سيدي و والدي الأمير بندر بن عبدالعزيز ..

اللَّهُمَّ أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الفردوس الاعلى من الجنة

ولا حول ولا قوة الا باللهpic.twitter.com/mtiPDb5Hi5 — سطام بن خالد ال سعود (@sattam_al_saud)July 28, 2019

#بندر_بن_عبدالعزيز_في_ذمه_الله انا لله وأنا اليه راجعون رحم الله سيدي و عمي الأمير بندر بن عبدالعزيز .. اللهم أبدله دار خيراً من داره و اللهم أكرم نزله و وسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد

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اللهم اجعل قبره روضةً من رياض الجنة لاحول ولا قوة الا بالله — عبدالعزيز بن فهد بن سعود آل سعود 🇸🇦 (@afalsaud)July 28, 2019

#الأمير_بندر_بن_عبدالعزيز_في_ذمة_الله

رحم الله فقيد الوطن .. فقيد الجميع .. فقيد أُسرته وكُل مُحبيه ..

نحسبه من " الأخيار الصالحين " ، جعل الله منازله في جنات النعيم .. — د. خالد آل سعود 🇸🇦 (@dr_khalidalsaud)July 28, 2019