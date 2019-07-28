مكة.. استئصال ورم ضخم يزن 20 كيلوجراماً من بطن امرأة

تواصل – مكة المكرمة:

تمكن جراحون في مركز الجراحات التخصصية بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، من استئصال ورم ضخم لامرأة بالعقد الثالث من العمر، بلغ وزنه ٢٠ كيلوجراماً.

واستقبلت المدينة الطبية الحالة، وهي تعاني من سمنه مفرطة، فوزنها كان يقدر بنحو 160 كيلوجراماً، الأمر الذي كان يحول دون قدرتها على الحركة، إلى جانب صعوبة بلع الطعام، والاستفراغ الدائم. ورغم كل هذا، إلا أن وزنها وصل إلى ١٨٠ كيلوجراماً.

تم على الفور إخضاع المريضة لعدد من الفحوصات والتحاليل اللازمة، وكذلك الأشعة المقطعية، التي أظهرت وجود ورم ضخم على المبيض، تسبب في انتفاخ البطن، وكان السبب في زيادة الوزن، من 160 إلى 180 كيلوجراماً.

واجتمع الفريق الطبي برئاسة استشاري الجراحة، رئيس قسم الأورام النسائية الدكتور أحمد غازي، وكذلك فريق التخدير المكون من الدكتور محمد حمدي، والدكتور محمد محسن، إضافةً إلى رئيس طاقم التمريض بغرفة العمليات، أحمد علي.