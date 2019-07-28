الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

وفاة شاب ألقى بنفسه من أعلى «الكوبري المعلق» في الرياض (فيديو)

وفاة شاب ألقى بنفسه من أعلى «الكوبري المعلق» في الرياض (فيديو)

سجن 90 امرأة بجدة وإيقاف خدماتهن.. لهذا السبب

سجن 90 امرأة بجدة وإيقاف خدماتهن.. لهذا السبب

«حساب المواطن» يعلن موعد إيداع دفعة أغسطس لتزامنها مع عيد الأضحى

«حساب المواطن» يعلن موعد إيداع دفعة أغسطس لتزامنها مع عيد الأضحى

فيديو.. سطو مسلح باستخدام «سيوف» في الرياض

فيديو.. سطو مسلح باستخدام «سيوف» في الرياض

جريمة مؤلمة في مكة.. 4 طعنات تقتل شاباً على الدائري الثالث وفرار الجاني

جريمة مؤلمة في مكة.. 4 طعنات تقتل شاباً على الدائري الثالث وفرار الجاني
0

تواصل – مكة المكرمة:

أدى نشوب خلاف بين قائدي سيارة على أحقية الطريق، إلى وفاة أحدهما طعناً، وذلك على الطريق الدائري الثالث بالقرب من مستشفى النور بمكة المكرمة.

وتعود التفاصيل، إلى تسديد “الجاني” عدة طعنات إلى صدر شاب 23 عاماً؛ مما أدى إلى وفاته قبل إسعافه إلى المستشفى، بينما فر الجاني من مسرح الجريمة تاركاً المجني عليه غارقاً بدمائه.

وباشرت الجهات الأمنية موقع الحادثة، بعد تلقيها بلاغاً بذلك؛ لتجد المجني عليه به أربع طعنات بالصدر ومتوفى.

وعاد ” القاتل ” وسلم نفسه بعد ساعات من جريمته لمركز شرطة العزيزية لتتولى التحقيقات في القضية والدوافع الحقيقية وراء جريمة القتل وإكمال اللازم بحكم الاختصاص.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

قتل صديقه السعودي ودفنه وهرب.. الحكم على الكويتي القاتل

قتل صديقه السعودي ودفنه وهرب.. الحكم على الكويتي القاتل

شرطة الرياض تكشف ملابسات مقتل مدرب مغربي داخل مركز رياضي

شرطة الرياض تكشف ملابسات مقتل مدرب مغربي داخل مركز رياضي

جريمة مروعة.. مجهول يقتل مدرباً داخل أحد الأندية في الرياض

جريمة مروعة.. مجهول يقتل مدرباً داخل أحد الأندية في الرياض

جثة طفل بالصحراء وطعنات بجسد أمه الحامل.. والقبض على الأب

جثة طفل بالصحراء وطعنات بجسد أمه الحامل.. والقبض على الأب

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الـثـقة بـالله
تدوينات حرة

الـثـقة بـالله

المزيد
الطوفان القادم 14
مقالات

الطوفان القادم 14

المزيد
مقاومة الأفكار بسيل الأعذار
مقالات

مقاومة الأفكار بسيل الأعذار

المزيد
لا تنضبط في المؤتمر!
مقالات

لا تنضبط في المؤتمر!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>