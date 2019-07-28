خدمة جديدة من «الصندوق العقاري» تُسهل التحصيل والدفع

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أكمل صندوق التنمية العقارية جاهزية بوابة التحصيل للجهات الحكومية التي تسهل عليهم رفع بيانات الاستقطاعات الشهرية لمنسوبيها المستفيدين من الصندوق عبر البوابة إلكترونياً، كما أضاف الصندوق خدمة الدفع بالبطاقات الائتمانية، مهيباً بالجهات الحكومية سرعة التسجيل في بوابة التحصيل من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للصندوق.

وقال المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية حمود العصيمي، إنه تماشياً مع أهداف الصندوق لرفع كفاءة عمليات التحصيل، قامت إدارة تقنية المعلومات بالتعاون مع قطاع العمليات والخدمات المساندة بتطوير قنوات إلكترونية جديدة منها بوابة للتحصيل تهدف إلى التسهيل على الجهات الحكومية لرفع بيانات الاستقطاعات الشهرية لمنسوبيها إلكترونياً.

وبين أن قد تم إنجاز البوابة ويمكن للجهات الحكومية التسجيل من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للصندوق واختيار إيقونة بوابة التحصيل للجهات الحكومية وتسجيل الدخول ومن ثم رفع بيانات الاستقطاع لمنسوبيها، مشيراً إلى أن النظام يقوم بالتحقق من الملف المرفق آلياً ومطابقة البيانات المرسلة بالبيانات المسجلة لدى الصندوق وكذلك يتم مراجعتها وتحديثها إلكترونياً.

وأضاف العصيمي، أن الصندوق العقاري يسعى من خلال ذلك إلى سرعة إيداع المبالغ الواردة له من الجهات الحكومية في صفحات المستفيدين لديه. وكذلك الارتقاء بالخدمات الإلكترونية المقدمة.

وأشار إلى أن الصندوق قام مؤخراً بإضافة خدمة “الدفع بالبطاقات الائتمانية” والتي تسمح للمستفيدين بدفع الفواتير من خلال بطاقة الائتمان (Visa أو MasterCard) أو بطاقة مدى بالإضافة إلى خدمة سداد، ويمكن للمستفيد من الصندوق الدخول عبر البوابة الإلكترونية للصندوق والدخول على قائمة الخدمات الإلكترونية واختيار خدمات المواطنين ومن ثم اختيار خدمة السداد وتسجيل الدخول إلى الخدمة ثم تحديد وسيلة الدفع من خلال اختيار سداد فاتورة ببطاقة ائتمانية ثم إدخال بيانات البطاقة والدفع.

للتسجيل في بوابة التحصيل من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للصندوق علىالرابط التالي