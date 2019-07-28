الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

وفاة شاب ألقى بنفسه من أعلى «الكوبري المعلق» في الرياض (فيديو)

وفاة شاب ألقى بنفسه من أعلى «الكوبري المعلق» في الرياض (فيديو)

سجن 90 امرأة بجدة وإيقاف خدماتهن.. لهذا السبب

سجن 90 امرأة بجدة وإيقاف خدماتهن.. لهذا السبب

«حساب المواطن» يعلن موعد إيداع دفعة أغسطس لتزامنها مع عيد الأضحى

«حساب المواطن» يعلن موعد إيداع دفعة أغسطس لتزامنها مع عيد الأضحى

فيديو.. سطو مسلح باستخدام «سيوف» في الرياض

فيديو.. سطو مسلح باستخدام «سيوف» في الرياض

خدمة جديدة من «الصندوق العقاري» تُسهل التحصيل والدفع

خدمة جديدة من «الصندوق العقاري» تُسهل التحصيل والدفع
0

تواصل – فريق التحرير:

أكمل صندوق التنمية العقارية جاهزية بوابة التحصيل للجهات الحكومية التي تسهل عليهم رفع بيانات الاستقطاعات الشهرية لمنسوبيها المستفيدين من الصندوق عبر البوابة إلكترونياً، كما أضاف الصندوق خدمة الدفع بالبطاقات الائتمانية، مهيباً بالجهات الحكومية سرعة التسجيل في بوابة التحصيل من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للصندوق.

وقال المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية حمود العصيمي، إنه تماشياً مع أهداف الصندوق لرفع كفاءة عمليات التحصيل، قامت إدارة تقنية المعلومات بالتعاون مع قطاع العمليات والخدمات المساندة بتطوير قنوات إلكترونية جديدة منها بوابة للتحصيل تهدف إلى التسهيل على الجهات الحكومية لرفع بيانات الاستقطاعات الشهرية لمنسوبيها إلكترونياً.

وبين أن قد تم إنجاز البوابة ويمكن للجهات الحكومية التسجيل من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للصندوق واختيار إيقونة بوابة التحصيل للجهات الحكومية وتسجيل الدخول ومن ثم رفع بيانات الاستقطاع لمنسوبيها، مشيراً إلى أن النظام يقوم بالتحقق من الملف المرفق آلياً ومطابقة البيانات المرسلة بالبيانات المسجلة لدى الصندوق وكذلك يتم مراجعتها وتحديثها إلكترونياً.

وأضاف العصيمي، أن الصندوق العقاري يسعى من خلال ذلك إلى سرعة إيداع المبالغ الواردة له من الجهات الحكومية في صفحات المستفيدين لديه. وكذلك الارتقاء بالخدمات الإلكترونية المقدمة.

وأشار إلى أن الصندوق قام مؤخراً بإضافة خدمة “الدفع بالبطاقات الائتمانية” والتي تسمح للمستفيدين بدفع الفواتير من خلال بطاقة الائتمان (Visa أو MasterCard) أو بطاقة مدى بالإضافة إلى خدمة سداد، ويمكن للمستفيد من الصندوق الدخول عبر البوابة الإلكترونية للصندوق والدخول على قائمة الخدمات الإلكترونية واختيار خدمات المواطنين ومن ثم اختيار خدمة السداد وتسجيل الدخول إلى الخدمة ثم تحديد وسيلة الدفع من خلال اختيار سداد فاتورة ببطاقة ائتمانية ثم إدخال بيانات البطاقة والدفع.

للتسجيل في بوابة التحصيل من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للصندوق علىالرابط التالي

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

25 جهاز خدمة ذاتية في فروع «الصندوق العقاري».. خدمات خارج أوقات الدوام

25 جهاز خدمة ذاتية في فروع «الصندوق العقاري».. خدمات خارج أوقات الدوام

«العقاري»: حصولك على التمويل المدعوم خلال «24 ساعة».. من «16 جهة»

«العقاري»: حصولك على التمويل المدعوم خلال «24 ساعة».. من «16 جهة»

«العقاري»: إيداع 561 مليون ريال في حسابات مستفيدي «القرض المدعوم»

«العقاري»: إيداع 561 مليون ريال في حسابات مستفيدي «القرض المدعوم»

الصندوق العقاري يفوز بجائزتين: تفوقنا على مستوى أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط

الصندوق العقاري يفوز بجائزتين: تفوقنا على مستوى أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الـثـقة بـالله
تدوينات حرة

الـثـقة بـالله

المزيد
الطوفان القادم 14
مقالات

الطوفان القادم 14

المزيد
مقاومة الأفكار بسيل الأعذار
مقالات

مقاومة الأفكار بسيل الأعذار

المزيد
لا تنضبط في المؤتمر!
مقالات

لا تنضبط في المؤتمر!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>