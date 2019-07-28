ثمانيني ينال جائزة «سباق محو الأمية للمشي» في بيشة (صور)

تواصل – بيشة:

نال الدارس سعدي بن فائز (88 عاماً)، جائزة سباق المشي لحملة محو الأمية؛ الذي نفّذته إدارة حملة بيشة الصيفية لكبار الدارسين، حيث احتفلت به الجماهير الحاضرة بعد أن احتفل به طريق العلم والنور، في الحملة منذ التحاقه به منذ بداية شوال الماضي في مركز الحملة بابتدائية بدر بترج.

وكرم المدير التنفيذي للحملة “محمد صالح القرني”، المتسابق سعدي بن فائز الحارثي، مع المتسابق من مركز جمح مشيعل الحارثي، (87 عاماً)، وشاركه في التكريم مدير عام التعليم المستمر في وزارة التعليم الدكتور يحيى آل مفرح، الذي شارك الدارسين سباقهم الخاص بهم مشجعاً لهم ومكرماً للفائزين.

وكانت إدارة الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية بتعليم بيشة، قد نفّذت عدداً من الأنشطة الرياضية للدارسين في الحملة وأبنائهم على مدى أسبوعين اختتمتها بالمباراة النهائية لدوري كرة القدم لأبناء الدارسين “كلنا سلمان”، وسباق المشي السريع للدارسين في مراكز الحملة الثلاثة عشر مع جوائز قيمة للفائزين.