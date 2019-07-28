بارقة أمل لمرضى السرطان.. «فهد الطبية» تنفذ أول علاج للأورام بـ«التجميد»

تواصل – واس:

أنهى فريق طبي من مدينة الملك فهد الطبية ممثلاً في قسم الأشعة التداخلية، أولى عملياته لعلاج الأورام بتقنية التجميد Cryoablation بواسطة الأشعة لفتاة سعودية تعاني من ورم في عظم الحوض.

وأكد المدير العام التنفيذي لمدينة الملك فهد الطبية الدكتور فهد الغفيلي، أن المدينة تسعى دوماً لتوطين التقنيات الحديثة خصوصاً فيما يتعلق في مجال الأورام التي تساعد الأطباء على علاج هذه الحالات وسرعة شفائها، لافتاً إلى مواكبة الإصدارات الحديثة في المجال الطبي الذي سيساهم في مواصلة العمل نحو تطوير جودة خدمات الرعاية الصحية لتقديمها للمرضى.

وكانت الفتاة ذات الـ 16 عاماً تشكو من آلام ميكانيكية في عظام الحوض اليسرى بسبب ورم عظمي حميد الذي كان متفاقماً بشكل جعله خارجاً من العظم باتجاه الأنسجة الرخوية حول العظم مسبباً آلامً وضغطاً على أعصاب الرجل اليسرى.

وتم تشكيل فريق طبي بقيادة استشاري أشعة تداخيلة الدكتور سالم بايونس، لمناقشة حالة المريضة وإيجاد حلول لها مكون من قسم أورام العظام وقسم العلاج الإشعاعي للأورام وقسم الأشعة التداخلية وقسم الأشعة التشخيصية، وبدعم رئيس الفنيين في قسم الأشعة التداخلية محمد إدريس، ورئيس قسم الأشعة التداخلية الدكتور محمد آل الشيخ ورئيس قسم التصوير الطبي الدكتور خالد الدوسري، ومدير إدارة التصوير الطبي حسن الدوسري.

وبين بايونس أن مكان الورم وحجمه المتفاقم كان يستدعي التدخل الجراحي الكبير للحد من احتمالية مضاعفات الورم، حيث تمت هذه العملية بواسطة تقنية علاج الأورام بالتجميد تحت توجيه الأشعة التداخلية، تكللت بالنجاح بعد أن استغرقت 3 ساعات.

وأضاف “تقنية العلاج بالتجميد قد تفتح فرصاً أوسع لعلاج بعض الأورام بالتعاون مع قسم الأورام الإشعاعية وقسم أورام العظام وأقسام المسالك البولية وأمراض النساء والولادة، الأمر الذي سيساعد على علاج مرضى الأورام”.

يذكر أن مميزات تقنية علاج الأورام بالتجميد ترتكز على سهولة رؤية منطقة العلاج وتغطيتها للورم تحت الأشعة المقطعية أو الرنين المغناطيسي، إمكانية استخدامه لأورام العظام التكلسية ولا يستوجب التخدير العام للمريض.