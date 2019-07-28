الحصيني: غداً أول أيام المرزم وفيه تشتد الحرارة

تواصل – الرياض:

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني؛ أن يكون يوم غد الاثنين أول أيام “المرزم”، وفيه تستمر شدة حرارة الطقس.

وأضاف في تغريدة بحسابه على “تويتر”: يوم الاثنين ١٤٤٠/١١/٢٦هـ، أول أيام “المرزم”؛ مدته 13 يوماً اعتباراً من 29 / 7 ويظهر فيه نجم الذراع، وهو في الصيف أيامه 13 يوماً، وتستمر فيه شدة حرارة الجو، وتحدث أحياناً عواصف ترابية، وفيه أوان استخراج اللؤلؤ في الخليج، ويكثر فيه الرطب والفواكه الصيفية، ويبدأ غريس فسائل النخيل.

وأوضح إنه المنزلة “٥” من منازل فصل الصيف، تقول العرب: إذا طلع الذراع حسرت الشمس القناع وأشعلت في الأرض الشعاع، وترقرق السراب بكل قاع، وكنست الظباء والسباع؛ كناية عن شدة الحر إلى أن يصرفه الله.

وتقول العامة “المرزم ملء المحزم” من الرطب، وهو كناية عن كثرة الخراف أو الرطب.