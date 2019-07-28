بالصور.. أول ظهور لحافلات النقل المدرسي الجديدة قبل وصولها للمملكة

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نشرت شركة تطوير النقل التعليمي، اليوم الأحد، مجموعة صور لعملية شحن الحافلات المدرسية الجديدة إلى المملكة، لتدشين خدمة النقل المدرسي لـ 1,2 مليون طالب وطالبة خلال العام الدراسي المقبل.

ونشرت الشركة الصور على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك تحت هشتاق حمل مسمى: “#نوصلهم_لأحلامهم”.

يذكر أن الشركة أكّدت سابقاً أنه استعداداً للعام الدراسي المقبل 1441هـ، واستمراراً لتوجهات الشركة في تحديث أسطول النقل المدرسي بشكلٍ مستمرٍ لضخ أكثر من 3100 حافلة جديدة، يتم تصنيع مجموعة من الحافلات المدرسية الجديدة، وفق مواصفات وتجهيزات تضمن -بإذن الله- الراحة والأمان للطلاب والطالبات.