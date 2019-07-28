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لماذا خفَّض منتجو البيض المحلي إنتاجهم إلى النصف؟

لماذا خفَّض منتجو البيض المحلي إنتاجهم إلى النصف؟
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تواصل – الرياض:

تلقت الجمعية التعاونية لمنتجي البيض شكاوى عدة ضد البيض المستورد من أوكرانيا وتركيا، تتضمن إشارات بالانسحاب من السوق بسبب تراكم الخسائر جراء تدهور أسعار البيض 50% من تكلفتها الإنتاجية، رغم انخفاض تدفقات البيض المستورد أخيراً بعد صدور اشتراطات هيئة الغذاء والدواء.

أوضح ذلك رئيس الجمعية التعاونية لمنتجي البيض بندر العيد، مبيناً أن الأسعار الحالية لم تسجل على مدى العقود الثلاثة الماضية، إذ يتراوح سعر الكرتون بين 50- 60 ريالاً، فيما تتراوح التكلفة الإنتاجية بين 110- 115 ريالاً للكرتون.

وأشار – وفقاً لـ«عكاظ» – إلى أن المشاريع الصغيرة مهددة بالخروج، خاصة أن التكلفة التشغيلية للدواجن مرتفعة، ما يجعل مقاومتها للخسائر في غاية الصعوبة، مؤكداً أن العديد من المشاريع بدأت في خفض إنتاجيتها، في إشارة إلى خروجها من السوق، خاصة أن بعضهم خفض نسبة إنتاجه من البيض 25%، وآخرين خفضوا الإنتاج 50% لتخفيف نسبة الخسائر.

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