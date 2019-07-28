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السماح للمستشفيات الخاصة باستقدام الأطباء الزائرين.. بهذه الشروط

السماح للمستشفيات الخاصة باستقدام الأطباء الزائرين.. بهذه الشروط
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تواصل – الرياض:

كشفت مصادر أن وزارة الصحة ستصدر تنظيمًا جديدًا بشأن السماح للمنشآت الصحية الخاصة باستقدام الأطباء والاستشاريين الزائرين، بعد توقف دام أكثر من 20 عاماً، وأن الوزارة تعمل على صياغة القواعد التنظيمية لذلك.

وقالت المصادر إن التنظيم وضع اشتراطات لاستقدام الممارسين الصحيين الزائرين وفق عدد من القواعد، من بينها:

– أن يكون لدى الممارس ترخيص مزاولة المهنة ساري المفعول من البلد المستقدم منه، ويقتصر استقدامه على المستشفيات والمجمعات الطبية المهيأة لتخصصه وإمكانياته.

– أن يكون الممارس الصحي من ذوي التخصصات النادرة أو التقنيات الجديدة المطلوبة في المملكة.

– ألا يكون ممن حُكم عليه بحد شرعي أو حكم جنائي أو بسبب خطأ طبي أو أُبعد عن المملكة لسبب له علاقة بالمهن الصحية.

– أن يُراعى عند تحديد مدة الزيارة الوقت الكافي لتقييم الإجراءات الطبية التي تتم خلالها.

– أن تضمن المنشآت الصحية سداد التعويضات التي يصدر بها حكم نهائي في حالة الخطأ الطبي الصادر عن الممارس الصحي الزائر إذا لم تتوفر تغطية تأمينية أو لم تكفِ.

– تكلف المنشأة الصحية الخاصة أحد أطبائها الاستشاريين أو الأخصائيين بمرافقة الممارس الصحي على أن يكون من نفس تخصصه، أو المدير الطبي بالمستشفى في حال عدم وجود ممارسين صحيين من نفس التخصص، ويكون الممارس مسؤولاً عن استقبال وتجهيز المرضى، ومشاركاً للممارس في التشخيص وخطة العلاج.

– يشترط أن يقوم الممارس الصحي المرافق بمتابعة الحالات المرضية بعد مغادرة الممارس الصحي الزائر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة المضاعفات التي قد تنتج عن أسلوب العلاج أو العملية الجراحية.

– أن يقدم طلب الممارس الصحي الزائر إلى مديرية الشؤون الصحية التي تتبع لها المنشأة الصحية مرفقاً به صورة من الشهادات والسيرة الذاتية للممارس الصحي الزائر.

– أن يتضمن برنامج الزيارة المحاضرات وورش العمل التي سيقدمها الممارس الصحي الزائر.

– التزام الممارس الزائر بالعمل وفق الأنظمة السارية في المملكة واحترام المبادئ الإسلامية.

– وجود تعهد من قبل المنشأة بتقديم ما يلزم من إفادات وإجراءات طبية متخذة من قبل الممارس الزائر أمام لجان التحقيق والجهات القضائية المختصة فيما يتعلق بالخطأ الطبي الناتج عن التشخيص أو العلاج.

– إرسال صورة من الشهادات والسيرة الذاتية للممارس الصحي الزائر للهيئة لتقييمها.

– بعد صدور موافقة الهيئة على استقدام الممارس الصحي تتم الموافقة على استقدامه من الوزارة أو مديرية الشؤون الصحية المختصة.

– ويصدر الترخيص المؤقت باسم الممارس الصحي الزائر للعمل بالمنشأة الصحية الخاصة بعد وصوله واستكمال كافة الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة، وينتهي الترخيص بانتهاء مدة الزيارة. وفقاً لـ”اليوم”.

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