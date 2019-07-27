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ضبط 3 مصانع مُخالفة بحائل ..تعمل في الحلويات والفحم والمُنتجات البلاستيكية

ضبط 3 مصانع مُخالفة بحائل ..تعمل في الحلويات والفحم والمُنتجات البلاستيكية
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تواصل – حائل

تمكنت السلطات في حائل من ضبط 3 مصانع مُخالفة وغير نظامية، بعد توفر معلومات بحثية وردت لإدارة التحريات حول هذه المصانع المخالفة.

وتكاتفت الجهود بين إدارة التحريات والبحث الجنائي وإدارتي الضبط الميداني والإداري بشرطة حائل في تنفيذ عمليات الضبط الميداني للمخالفين، وأوقعت الحملة الميدانية بمصنع لتعبئة الحلويات منتهية الصلاحية تنعدم فيه الاشتراطات الصحية في مكان غير مهيأ تُديره عمالة وافدة.

بجانب ضبط مصنع آخر يُستخدم لإعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى مواد خام تستخدم في صناعة المنتجات البلاستيكية المخالفة للاشتراطات الصحية والمقاييس مع احتوائها على مواد سامة قد تكون مسرطنة.

كما تمكنت السلطات من ضبط مصنع ثالث يقوم بتعبئة الفحم مجهول المصدر.

ليتم تسليم المواقع للجهات ذات العلاقة، لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم كل فيما يخصه.

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