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اختفاء طفلة في ظروف غامضة من حديقة بالرياض .. واشتباه في اختطافها
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تواصل – الرياض :

ناشد الحساب الرسمي لطرق الرياض المساعدة في البحث عن الطفلة المفقودة رزان العميران ذات الثلاث سنوات .

وذكر الحساب في تغريده له اليوم السبت أن الطفلة فقدت من حديقة بجانب قصر الأميري على طريق الإمام مسلم في حي الشفا بالرياض ، وأوضح أن هنالك اشتباه حول تعرضها للخطف .

وناشد الحساب التواصل مع الجهات الأمنية أو الرقم 0566606900 في حال العثور عليها أو التوصل لأي معلومة تفيد في العثور على الطفلة المفقودة .

وقال الحساب :#المفقودة_رزان_العميرانطفلة صغيرة عمرها 3 سنوات تم فقدانها من حديقة بجانب قصر الأميري – طريق الإمام مسلم في حي الشفا بالرياض، وهناك اشتباه بأنها مخطوفة. اللهم رد لهم ضالتهم، لمن يعثر عليها التواصل مع الجهات الأمنية أو 0566606900

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