بشرى من «الكهرباء» مع الفاتورة الجديدة لجميع المستهلكين

تواصل – الرياض:

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أنه وتزامنًا مع صدور فواتير الشهر الحالي، فقد أجلت مبالغ فواتير ما قبل شهر يوليو، وتمت جدولتها على ستة أشهر، مشيرة عبر رسالة، بعثت بها إلى مشتركيها جاء فيها: “نحيطكم بأنه قد تم تأجيل سداد فواتير ما قبل شهر 2019/6م”.

وأبانت الشركة أن جدولة السداد – في صفحة خدمة المشتركين- ستكون على فترة ستة أشهر، تبدأ من شهر 2019/ 10م. موضحة أنه في حال رغب المشترك بسداد المبلغ المؤجل فيمكنه ذلك عن طريق قنوات سداد بإدخال المبلغ كسداد مقدم.

وأضافت الكهرباء: “المقصود بالمبالغ المجدولة هي المبالغ السابقة المستحقة قبل شهر يوليو، وسيتم البدء بالتقسيط من شهر أكتوبر على فترة 6 أشهر”.

وعند دخول المستخدم إلى موقع الشركة السعودية للكهرباء والاستعلام عن الفاتورة، تظهر له رسالة بالأسفل نصها كالتالي: “عزيزي المشترك، تم جدولة المبالغ الآتية: ما قبل شهر يوليو بمبلغ وقدره ( ****** ريال) علي فترة 6 أشهر إبتداء من فاتورة أكتوبر”.