حقيقة رسالة صوتية متداولة أثارت حالة من الجدل بين المعلمين

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة صوتية بشأن الدرجة المستحقة، للمعلمين والمعلمات المعينين من عام 1417 حتى 1428 هـ، والتي أثارت حالة من الجدل، خاصة أنها جاءت بعد الموافقة على لائحة الوظائف التعليمية الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء.

وتطرقت الرسالة، إلى المعلمين والمعلمات الذين تم تعيينهم من عام 1417 هـ حتى 1428 هـ، حيث تضمنت توجيها، بسرعة مراجعة إدارات التعليم بمناطق المملكة لإضافة درجة مستحقة وفروقات عليها.

وجاء في الرسالة أيضا أن المطلوب من المعلمين الهوية الوطنية ومراجعة السلم والرواتب بالتأدية بقسم بالموارد البشرية؛ الأمر الذي جدد مطالبهم ومصير حقوقهم.

وبالبحث عن حقيقة هذه الرسالة تبين أنه لا صحة لإضافة درجة للدفعات المعينين من عام 1417 هـ حتى 1428 هـ مع الفروقات المنتشرة برسالة صوتية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.