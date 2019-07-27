الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

بشرى من «الكهرباء» مع الفاتورة الجديدة لجميع المستهلكين

بشرى من «الكهرباء» مع الفاتورة الجديدة لجميع المستهلكين

شاهد.. أعداد مهولة من الجراد تغطّي جدران منزل بعسير

شاهد.. أعداد مهولة من الجراد تغطّي جدران منزل بعسير

تفاصيل الإطاحة بلصي المساجد في الرياض.. نفَّذا 18 جريمة

تفاصيل الإطاحة بلصي المساجد في الرياض.. نفَّذا 18 جريمة

تحذير شديد من «الداخلية»: 5 عقوبات لمن ينقل الحجاج المخالفين

تحذير شديد من «الداخلية»: 5 عقوبات لمن ينقل الحجاج المخالفين

شاهد.. أعداد مهولة من الجراد تغطّي جدران منزل بعسير

شاهد.. أعداد مهولة من الجراد تغطّي جدران منزل بعسير
0

تواصل – عسير:

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي أعداداً كبيرة من الجراد الصحراوي وهي تغطي جدران أحد المنازل في عسير، وذلك إثر غزو أسراب الجراد للمنطقة.

من جانبها أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أنه تم تشكيل غرفة عمليات بقيادة مدير عام فرع الوزارة بمنطقة عسير، بهدف متابعة مكافحة الجراد الصحراوي، والسيطرة على الآفة والقضاء عليها.

وكشفت الوزارة أنه تم تكوين 100 فرقة متكاملة بالسائقين والعمالة والمبيدات المناسبة، إضافة إلى 50 سيارة مكافحة، موضحة أنه جرى تقسيم منطقة عسير إلى ستة قطاعات (أبها – خميس مشيط – النماص – بيشة – سراة عبيدة – تهامة عسير)، ولكل قطاع مشرف يرتبطون جميعاً بضابط الاتصال بالمنطقة، مشيرة إلى أن حملة المكافحة مستمرة يومياً وعلى مدار الساعة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

100 فرقة متكاملة لمكافحة «الآفة العابرة للحدود» بعسير

100 فرقة متكاملة لمكافحة «الآفة العابرة للحدود» بعسير

«البيئة» تحذر المزارعين من هذا التصرف.. وتهدد بمنع دخول منتجاتهم للأسواق

«البيئة» تحذر المزارعين من هذا التصرف.. وتهدد بمنع دخول منتجاتهم للأسواق

حددت ضوابط لسلامة الأضاحي.. «البيئة»: فسح 539 ألف رأس من الماشية لموسم الحج

حددت ضوابط لسلامة الأضاحي.. «البيئة»: فسح 539 ألف رأس من الماشية لموسم الحج

تفاقم أزمة الجراد في الباحة.. والمزارعون لـ«تواصل»: المكافحة ضعيفة (فيديو وصور)

تفاقم أزمة الجراد في الباحة.. والمزارعون لـ«تواصل»: المكافحة ضعيفة (فيديو وصور)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الطوفان القادم 14
مقالات

الطوفان القادم 14

المزيد
مقاومة الأفكار بسيل الأعذار
مقالات

مقاومة الأفكار بسيل الأعذار

المزيد
لا تنضبط في المؤتمر!
مقالات

لا تنضبط في المؤتمر!

المزيد
لا تجعلوا من الحمقى مشاهير!
تدوينات حرة

لا تجعلوا من الحمقى مشاهير!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>