شاهد.. أعداد مهولة من الجراد تغطّي جدران منزل بعسير

تواصل – عسير:

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي أعداداً كبيرة من الجراد الصحراوي وهي تغطي جدران أحد المنازل في عسير، وذلك إثر غزو أسراب الجراد للمنطقة.

من جانبها أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أنه تم تشكيل غرفة عمليات بقيادة مدير عام فرع الوزارة بمنطقة عسير، بهدف متابعة مكافحة الجراد الصحراوي، والسيطرة على الآفة والقضاء عليها.

وكشفت الوزارة أنه تم تكوين 100 فرقة متكاملة بالسائقين والعمالة والمبيدات المناسبة، إضافة إلى 50 سيارة مكافحة، موضحة أنه جرى تقسيم منطقة عسير إلى ستة قطاعات (أبها – خميس مشيط – النماص – بيشة – سراة عبيدة – تهامة عسير)، ولكل قطاع مشرف يرتبطون جميعاً بضابط الاتصال بالمنطقة، مشيرة إلى أن حملة المكافحة مستمرة يومياً وعلى مدار الساعة.