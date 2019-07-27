بالفيديو.. حملة مشتركة تغلق المحال المخالفة بمركز تجاري في الرياض

تواصل – الرياض:

أطاحت شرطة منطقة الرياض بالتعاون مع مكتب وزارة العمل، بمجموعة من العمالة الوافدة المخالفة، حيث اتضح أنها تعمل لحسابها الخاص في أحد المراكز التجارية في الرياض، وذلك أثناء تنفيذ حملة أمنية للإطاحة بمخالفي نظام الإقامة والعمل.

ووثق مقطع فيديو نشره الإعلامي سعود الشيباني عبر “السناب الأمني”، عملية إغلاق الكثير من المحال التجارية المخالفة لنظام التوطين، حيث أوضح مندوب التفتيش أن 80% من المحال الموجودة في المركز التجاري مخالفة.

وأوضح مقطع الفيديو أن محالا كثيرة في المركز التجاري أغلقت أبوابها فور وصول فرق التفتيش، غير أن مندوبي التفتيش قاموا بمخالفتهم، ووضع ملصقات على أبواب المحال تطالبهم بمراجعة مكتب العمل.