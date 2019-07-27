الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

بشرى من «الكهرباء» مع الفاتورة الجديدة لجميع المستهلكين

بشرى من «الكهرباء» مع الفاتورة الجديدة لجميع المستهلكين

شاهد.. أعداد مهولة من الجراد تغطّي جدران منزل بعسير

شاهد.. أعداد مهولة من الجراد تغطّي جدران منزل بعسير

تفاصيل الإطاحة بلصي المساجد في الرياض.. نفَّذا 18 جريمة

تفاصيل الإطاحة بلصي المساجد في الرياض.. نفَّذا 18 جريمة

تحذير شديد من «الداخلية»: 5 عقوبات لمن ينقل الحجاج المخالفين

تحذير شديد من «الداخلية»: 5 عقوبات لمن ينقل الحجاج المخالفين

«الرقابة» رصد تجاوزات بوزارة التعليم.. ومخالفات بالمقاصف والتوطين

«الرقابة» رصد تجاوزات بوزارة التعليم.. ومخالفات بالمقاصف والتوطين
0

تواصل – الرياض:

رصدت هيئة الرقابة والتحقيق عدة تجاوزات ومخالفات بوزارة التعليم والإدارات التابعة لها بمعظم مناطق المملكة، وذلك بعد جولات ميدانية نفذتها على عدد من المدارس والجامعات.

وقالت مصادر مطلعة، إن أبرز ما لاحظته الهيئة هو مخالفات بيع المواد الغذائية في المقاصف المدرسية  لنوعية الأصناف المعتمدة من الوزارة، وغياب وسائل الأمن والسلامة في بعض المدارس، كوجود بعض التصدعات والهبوط في الأرضيات وأعطال في كواشف الدخان والحريق وجرس الإنذار، إضافةً إلى ملاحظات نقص الكادر التعليمي والإداري، وارتفاع نسبة الغياب، وعدم توفر الكتب المدرسية.

وأشارت المصادر، إلى أن عدم تعاون مسؤولي جامعة أهلية مع أعضاء الهيئة وعدم استقلالية اتخاذ القرارات بجامعة أخرى بمدينة جدة، حيث تبين تدخل بعض المؤسسين للجامعة في قرارات مجلس الإدارة، وتجاهل التوطين بعدم قصر شغل الوظائف الإدارية والمساعدة على المواطنين، وفقا لـ”الرياض”.

وتابعت المصادر، أنه تم رصد ملحوظات على إحدى الجامعات في المدينة المنورة، تتمثل في عدم وجود ترخيص نهائي، وعدم مناسبة مساحة مبناها المستأجر مقارنة بأعداد الطلبة، ووجود عجز في أعداد أعضاء هيئة التدريس، كما أن بعضهم بفرع الجامعة بالرياض غير مصرح لهم بالعمل.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

موعد عودة المعلمين والإداريين للعام الدراسي الجديد

موعد عودة المعلمين والإداريين للعام الدراسي الجديد

هل توقفت «المرور» عن إرسال إشعارات «المخالفات» للجوال؟.. توضيح رسمي

هل توقفت «المرور» عن إرسال إشعارات «المخالفات» للجوال؟.. توضيح رسمي

«التعليم» تحدد مواصفات مدارس تعليم اللغة الصينية

«التعليم» تحدد مواصفات مدارس تعليم اللغة الصينية

جامعة الإمام تكشف حقيقة فتح التسجيل في برنامج «انتساب»

جامعة الإمام تكشف حقيقة فتح التسجيل في برنامج «انتساب»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الطوفان القادم 14
مقالات

الطوفان القادم 14

المزيد
مقاومة الأفكار بسيل الأعذار
مقالات

مقاومة الأفكار بسيل الأعذار

المزيد
لا تنضبط في المؤتمر!
مقالات

لا تنضبط في المؤتمر!

المزيد
لا تجعلوا من الحمقى مشاهير!
تدوينات حرة

لا تجعلوا من الحمقى مشاهير!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>