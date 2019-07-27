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على طاولة «الشورى».. تعرف على مشروع نظام «مكافحة التمييز وبث الكراهية»

على طاولة «الشورى».. تعرف على مشروع نظام «مكافحة التمييز وبث الكراهية»
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تواصل – الرياض:

يدرس مجلس الشورى مقترح نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية، الذي يرد فيه الحبس لمدة تصل خمس سنوات ولا تقل عن ثلاث، عقوبة المتعدي على النصوص المقدسة في الشريعة الإسلامية بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس أو الإساءة بأي صورة من الصورة، اعتبره النظام جريمة ازدراء للأديان.

كما يعاقب النظام إضافة للسجن بغرامة مالية لا تقل عن 250 ألفاً ولا تزيد على مليون ريال، وتطبق ذات العقوبة على تخريب أو إتلاف أو تدنيس أماكن الشعائر الدينية والتعدي على المقابر «أماكن الموتى».

وجرَّم نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية كل من بخس الآخرين – وفقا لـ “الرياض” – أفراداً أو جماعات، حقوقهم المكتسبة، شرعاً أو نظاماً، بسبب الانتماءات الطائفية أو المذهب والدين واللون والجنس – من حيث الذكورة والأنوثة – والنسب أو القبيلة والجنسية والمنطقة التي ينتمون إليها أو المدينة أو البلدة، والمهنة أو الحرفة وكذلك الفئة الاجتماعية التي ينتمون إليها أو حتى الانتماء الفكري أو تبني وجهة نظر مختلفة.

وبحسب النظام المقترح يعد مرتكباً لجريمة التمييز وبث وإثارة الكراهية كل من قام بذلك، وحدد عقوبة السجن لمدة لا تزيد على سنتين لمن يرتكب إحدى هذه الأفعال وبغرامة مالية أيضاً لا تقل عن 250 ألفاً ولا تزيد على مليون ريال.

وينتظر أن تعرض اللجنة القضائية في الشورى تقريرها بشأن مقترح تشريع نظام لمكافحة التمييز وبث الكراهية، على المجلس بعد استئناف جلساته في منتصف محرم المقبل.

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