تفاصيل الإطاحة بلصي المساجد في الرياض.. نفَّذا 18 جريمة

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على متهمين قاما بسرقة أجهزة ومعدات إلكترونية ومكبرات صوت من مساجد.

وفي التفاصيل، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت – بفضل من الله – عن القبض على متهمين اثنين، مواطن ومقيم من الجنسية اليمنية، وذلك بعد توفر الدلائل على قيام الأول بسرقة أجهزة ومعدات إلكترونية ومكبرات صوت من مساجد، وقيام الثاني ببيع المسروقات مستغلًا عمله في مجال التجهيزات الصوتية.

وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما أقرّا بارتكاب (18) جريمة سرقة، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.