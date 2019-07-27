الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

تفاصيل الإطاحة بلصي المساجد في الرياض.. نفَّذا 18 جريمة

تفاصيل الإطاحة بلصي المساجد في الرياض.. نفَّذا 18 جريمة

تحذير شديد من «الداخلية»: 5 عقوبات لمن ينقل الحجاج المخالفين

تحذير شديد من «الداخلية»: 5 عقوبات لمن ينقل الحجاج المخالفين

عودة العمالة المنزلية الإثيوبية غدًا.. تعرف على التكلفة والراتب

عودة العمالة المنزلية الإثيوبية غدًا.. تعرف على التكلفة والراتب

هل توقفت «المرور» عن إرسال إشعارات «المخالفات» للجوال؟.. توضيح رسمي

هل توقفت «المرور» عن إرسال إشعارات «المخالفات» للجوال؟.. توضيح رسمي

عودة العمالة المنزلية الإثيوبية غدًا.. تعرف على التكلفة والراتب

عودة العمالة المنزلية الإثيوبية غدًا.. تعرف على التكلفة والراتب
0

 

تواصل – الرياض:

ترفع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدءاً من يوم غد (الأحد) الحظر عن استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية بعد أن تكللت المفاوضات بين جهات الاختصاص في الرياض وأديس أبابا بالنجاح بعد استمرارها حوالي عامين.

وقالت مصادر بمكاتب الاستقدام: إن وزارة العمل أبلغت مكاتب الاستقدام برفع الحظر عن العمالة المنزلية الإثيوبية اعتبارا من الغد بعد إزالة كل العقبات التي كانت تعترض طريق عودة العمالة للسوق المحلية في الفترة الماضية.

وأوضحت المصادر -وفقا لـ«عكاظ»- أن بوادر استئناف استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية ظهرت بإعادة توثيق العقود مع مكاتب التعاقدات الإثيوبية مجدداً، بعدما تم حذفها في الفترة الماضية.

وتوقعت المصادر ذاتها أن تتراوح تكلفة الاستقدام بين 9 إلى 11 ألف ریال بعد تطبيق العقد الموحد الجديد، إذ كان السعر 7 آلاف ریال قبل العقد الموحد الجديد، فيما سيكون الراتب الشهري 1000 ریال في الغالب بعد مطالبة أديس أبابا زيادة الراتب بمقدار 100 ریال، حيث كان الراتب الشهري 900 ریال.

وأشارت إلى أن العمالة الإثيوبية قادرة على سد العجز، نظرا إلى وجود وفرة كبيرة وقادرة على تغطية الجزء الأكبر من الطلب بالسوق المحلية، فضلا أن مكاتب التعاقدات في أديس أبابا أبدت استعدادها لتوفير العدد المطلوب خلال فترة قصيرة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تعرف على أسعار الاستقدام الجديدة

تعرف على أسعار الاستقدام الجديدة

فريق مشترك من«العمل» و«لجنة الاستقدام» لمناقشة «العقد الموحد»

فريق مشترك من«العمل» و«لجنة الاستقدام» لمناقشة «العقد الموحد»

شروط إندونيسيا لعودة عمالتها المنزلية للمملكة.. تعرف على الراتب المطلوب

شروط إندونيسيا لعودة عمالتها المنزلية للمملكة.. تعرف على الراتب المطلوب

الموعد النهائي لوصول العاملات الإثيوبيات

الموعد النهائي لوصول العاملات الإثيوبيات

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مقاومة الأفكار بسيل الأعذار
مقالات

مقاومة الأفكار بسيل الأعذار

المزيد
لا تنضبط في المؤتمر!
مقالات

لا تنضبط في المؤتمر!

المزيد
لا تجعلوا من الحمقى مشاهير!
تدوينات حرة

لا تجعلوا من الحمقى مشاهير!

المزيد
لغز وفاة عروس قبل زفافها بيومين.. والسبب يصدم المجتمع الكويتي
تقارير وحوارات

لغز وفاة عروس قبل زفافها بيومين.. والسبب يصدم المجتمع الكويتي

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>