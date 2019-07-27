هل توقفت «المرور» عن إرسال إشعارات «المخالفات» للجوال؟.. توضيح رسمي

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تواصل – الرياض:

تداول رواد على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن توقف الإدارة العامة للمرور، عن إرسال رسائل نصية بتفاصيل المخالفات إلى جوالات المخالفين، ما يضطرهم للاستعلام عنها في نظام “أبشر”.

وشكا البعض من أن النظام الإلكتروني للمرور بات يتأخر في إرسال تسجيل وسداد المخالفات إلى الهواتف المحمولة، لافتين إلى أن رسائل المخالفات باتت تصل متأخرة، بعد مدة من رصد المخالفة.

بدوره نفى مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي تعرض النظام لأي خلل فني يذكر، وفقا لـ”مكة”.

وأضاف اللواء البسامي أن الإدارة العامة للمرور، مستمرة في إرسال الرسائل إلى الهواتف المحمولة الخاصة بالمخالفين.

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