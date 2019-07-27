وظائف المطاعم والمقاهي تستقبل 663 متقدمًا

تواصل – الرياض:

توافد الكثيرون من طالبي الوظائف على «ملتقى التوظيف في قطاع المطاعم والمقاهي»، الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة بلجنة الموارد البشرية وسوق العمل الأسبوع الماضي، بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق الموارد البشرية، وجمعية المطاعم والمقاهي؛ بمشاركة عدد من الشركات والمؤسسات المستثمرة في القطاع، التي طرحت 1400 وظيفة؛ 20 %منها وظائف إدارية، و80% وظائف داخل المطاعم والمقاهي.

وبلغ عدد الذين حضروا إلى الملتقى ممن تنطبق عليهم شروط المقابلات 663 باحثاً عن عمل من الجنسين، وذلك لإجراء المقابلات رغم الإعلان عن الوظائف في كافة منصات وزارة العمل و«هدف» ومنصات التواصل الاجتماعي للمطاعم والمقاهي وكافة وسائل الإعلام. وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بالغرفة المهندس منصور الشثري، أن إقامة «ملتقى التوظيف لقطاع المطاعم والمقاهي» يهدف إلى الاستفادة من فرص التوظيف المختلفة التي تتوافر قطاع المطاعم والمقاهي. وأشاد الشثري بالنتائج الإيجابية التي حققها الملتقى، منوها بالدور الإيجابي لشركات القطاع في توفير فرص توظيف للباحثين والباحثات عن العمل.