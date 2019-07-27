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«الغذاء والدواء» تقدم نصائح مهمة لمرضى السكر والضغط خلال موسم الحج

«الغذاء والدواء» تقدم نصائح مهمة لمرضى السكر والضغط خلال موسم الحج
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تواصل – فريق التحرير:

قدمت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الجمعة، مجموعة من النصائح بشأن استخدام مرضى السكر والضغط للأجهزة الطبية خلال فترة الحج.

وعبر صفحتها الرسمية، على «تويتر» نشرت الهيئة «إنفوجراف» حمل مجموعة من النصائح، قالت: بالنسبة لقياس ضغط الدم، يجب تجنب تناول الطعام أو المشروبات المحتوية على الكافيين لمدة 30 دقيقة، قبل قياس الضغط..

تجنب قياس الضغط حينما تكون متوتراً أو غاضباً وخذ قسطاً من الراحة قبل القياس.. اجلس على كرسي عند قياس الضغط، ولا تضع ساقاً فوق الأخرى.

وفي شأن الأنسولين، وقياس السكر، قالت الهيئة: احفظ عبوات الأنسولين التي ستستخدمها لاحقاً في الثلاجة، واحتفظ بما تريد استخدامه بدرجة حرارة الغرفة، ولا تضعها في الفريزر، ولا تعرضها لأشعة الشمس أو لحرارة مرتفعة..

اغسل يديك جيداً بالماء والصابون، ثم جففهما بالكامل واستخدم المساحات الطبية.. أمسك إصبعك جيداً إلى الأسفل، حتى تخرج قطرة الدم والتقطها بشريحة التحليل.

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