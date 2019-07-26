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الأرصاد تحذر من تقلبات حادة على الرياض والمنطقة الشرقية

الأرصاد تحذر من تقلبات حادة على الرياض والمنطقة الشرقية
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهين مبكرين على المنطقة الشرقية والرياض.

وأوضحت أن حالة الطقس عبارة عن استمرار في الرياح النشطة والأتربة المثارة، المصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وذلك حتى منتصف الليل.

ويشمل الإنذار على الرياض: الأفلاج، الخرج، الدوادمي، الزلفي، السليل، العاصمة الرياض، المجمعة، حوطة بني تميم، رماح، وادي الدواسر.

فيما يشمل الإنذار على الشرقية، كلاً من: الأحساء، الجبيل، الخبر، الخفجي، الدمام، العديد، القطيف، النعيرية، بقيق، حفر الباطن، رأس تنورة، قرية العليا.

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