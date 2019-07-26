قريباً.. «واتساب» يفاجئ المستخدمين بميزة طال انتظارها

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تواصل – وكالات:

تعكف شركة واتساب حالياً على تطوير نسخة ويب جديدة من التطبيق تعمل دون الحاجة إلى رقم هاتف؛ وفق ما ذكرت تسريبات نشرها خبراء في التكنولوجيا على الإنترنت.

وذكر حساب “WABetaInfo” على تويتر أن شركة واتساب المملوكة لشركة فيسبوك، تقوم بتطوير تطبيق جديد متعدد المنصات يعمل عبر متصفح الإنترنت حتى عند إيقاف الهاتف الذكي، سواء كان يعمل بنظام “آي أو أس” أو أندرويد.

وسيتيح التطبيق الجديد للمستخدمين البقاء على اتصال مع الأشخاص المدرجين في قائمة جهات الاتصال عندما يكونون في حالة تنقّل، وفي نفس الوقت يحتاجون للتواصل مع آخرين.

وقال حساب “WABetaInfo”، الذي يُعتمد عليه كثيراً في تسريبات واتساب، إنه لا توجد معلومات حتى الآن بشأن موعد إطلاق التطبيق المخصص للحواسيب الثابتة.

لكن في حال إطلاق هذا التطبيق؛ فإنه سيزيد عدد مستخدمي التطبيق الذي يضم أكثر من مليار ونصف المليار من المستخدمين النشطين في جميع أنحاء العالم.

تجدر الإشارة إلى أنه في عام 2015، أطلق واتساب إصداراً مخصصاً للحاسوب، لكن تشغيله لا يزال يعتمد على الربط بين الهاتف والحاسوب من خلال كود.

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