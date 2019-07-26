الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

توضيح مهم من «الجوازات» بشأن إجراءات «الترحيل»

توضيح مهم من «الجوازات» بشأن إجراءات «الترحيل»

بشرى سارة من «حساب المواطن» للمستفيدين بمناسبة عيد الأضحى

بشرى سارة من «حساب المواطن» للمستفيدين بمناسبة عيد الأضحى

قيادة التحالف: إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه المملكة

قيادة التحالف: إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه المملكة

وزير العمل يزف بشرى سارة للمواطنين: توطين مهن تخصصية وقيادية قريباً

وزير العمل يزف بشرى سارة للمواطنين: توطين مهن تخصصية وقيادية قريباً

توجيه مهم من سفارة المملكة في هولندا بشأن «النقاب»

توجيه مهم من سفارة المملكة في هولندا بشأن «النقاب»
0

 

تواصل – الرياض:

وجهت سفارة السعودية في لاهاي بهولندا، اليوم الجمعة، تنبيهاً للمواطنين والزائرين، باتباع التعليمات الحكومية الخاصة بحظر النقاب في الأماكن العامة لعدم التعرض للمساءلة القانونية.

وقالت السفارة – عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل “تويتر”: «تنوه السفارة بأن قانون حظر النقاب أو ما من شأنه تغطية الوجه سيتم تطبيقه في بداية شهر أغسطس 2019م، في المواصلات العامة والمستشفيات والدوائر الحكومية والمدارس».

وتابعت السفارة «ترجو السفارة اتباع التعليمات والقوانين خلال تواجدكم للسياحة أو للدراسة لتفادي المساءلة القانونية».

وأعلنت هولندا منذ عدة أيام، أنه سيتم تطبيق حظر ارتداء النقاب وأغطية الوجه الأخرى، في المدارس والمستشفيات والأماكن العامة، في الأول من أغسطس المقبل، مضيفةً أن القرار يتضمن تغريم المخالفين مبلغاً قدره 150 يورو.

ووفقاً للقرار، يتعيَّن على المسؤولين الحكوميين وعمال النقل العام، أن يطلبوا من الذين يرتدون نقاباً أو قناعاً، إزالته أو مغادرة المكان، وستتم الاستعانة بالشرطة إذا رفضوا تنفيذ الطلبين؛ وفقاً لموقع «دتش نيور» الهولندي.

كما يحظر القانون الجديد جميع أغطية الوجه، ومنها على سبيل المثال الخوذات المستخدمة أثناء قيادة الدراجات النارية والأقنعة.

وصوَّت أعضاء مجلس الشيوخ الهولندي في يونيو 2018م، على مقترح بحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، ووافق على مشروع القانون 44 عضواً في المجلس المكون من 75 عضواً، فيما عارضه 31 عضواً.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

سفارة المملكة في بيروت توضح حقيقة توفير 60 ألف وظيفة للبنانيين في نيوم

سفارة المملكة في بيروت توضح حقيقة توفير 60 ألف وظيفة للبنانيين في نيوم

سفارة المملكة باليابان تؤكد سلامة المواطنين بعد زلزال تشيبا

سفارة المملكة باليابان تؤكد سلامة المواطنين بعد زلزال تشيبا

سفارة المملكة بإندونيسيا تحذر رعاياها بالابتعاد عن مركز العاصمة 3 أيام

سفارة المملكة بإندونيسيا تحذر رعاياها بالابتعاد عن مركز العاصمة 3 أيام

تنبيه عاجل من سفارة المملكة في سريلانكا للمواطنين

تنبيه عاجل من سفارة المملكة في سريلانكا للمواطنين

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مقاومة الأفكار بسيل الأعذار
مقالات

مقاومة الأفكار بسيل الأعذار

المزيد
لا تنضبط في المؤتمر!
مقالات

لا تنضبط في المؤتمر!

المزيد
لا تجعلوا من الحمقى مشاهير!
تدوينات حرة

لا تجعلوا من الحمقى مشاهير!

المزيد
لغز وفاة عروس قبل زفافها بيومين.. والسبب يصدم المجتمع الكويتي
تقارير وحوارات

لغز وفاة عروس قبل زفافها بيومين.. والسبب يصدم المجتمع الكويتي

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>