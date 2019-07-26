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بالفيديو.. مداهمة مخازن ضخمة للجوالات والإكسسوارات المقلدة بجدة

بالفيديو.. مداهمة مخازن ضخمة للجوالات والإكسسوارات المقلدة بجدة
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تواصل – فريق التحرير:

داهم مفتشو وزارة التجارة والاستثمار مخازن ضخمة لمنتجات مخالفة وغير مطابقة للمواصفات من الجوالات وإكسسواراتها في أحد المواقع بمدينة جدة.

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة قيام فرق التجارة بضبط ومصادرة كميات كبيرة من البضائع المقلدة والمخالفة لنظام البيانات، التي وجد عليها شعار المملكة وشعارات بعض الأندية، كما تتسبب هذه المنتجات المقلدة في حدوث حرائق لدى المستهلكين.

ويبيِّن المقطع الأماكن السرية التي تستخدمها العمالة لتخزين الكميات الكبيرة من البضائع المقلدة، حيث تقوم ببيعها عمالة تحت شبهة التستر التجاري.

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