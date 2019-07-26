جامع «ناصر الصفيان» بالسويدي يدعو لحضور «الدورة العلمية التأصيلية الرابعة»

تواصل – الرياض:

دعت إدارة جامع ناصر بن سعد الصفيان في حي السويدي بالرياض بالتعاون مع مركز الدعوة والإرشاد، المهتمين وطلاب العلم إلى حضور “الدورة العلمية التأصيلية الرابعة”، وذلك بدءاً من يوم غدٍ السبت الموافق 24 ذي القعدة الجاري.

وتبدأ الدورة بمحاضرة افتتاحية لفضيلة الشيخ د. عبدالعزيز بن محمد السدحان بعنوان: مواقف وذكريات مع مشايخي، فجر يوم السبت 24 ذي القعدة، ثم شرح كتاب الإيمان من صحيح مسلم لفضيلة الشيخ د. عبدالعريز بن محمد السعيد أوقات (عصر ومغرب وعشاء) يوم السبت 24 ذي القعدة.

وتتضمن الدورة شرح كتاب الموقظة للحافظ الذهبي لفضيلة الشيخ عبدالمحسن بن عبدالله الزامل (فجر وعصر ومغرب وعشاء) يوم الأحد 11/25، ثم التفسير الميسر لجزء عمّ لفضيلة الشيخ محمد بن عبدالله المعيوف (فجر وعصر ومغرب وعشاء) يوم الاثنين 11/26.

وكذلك شرح كتاب البيوع من أخصر المختصرات لفضيلة الشيخ د. أحمد بن حمد الونيس (فجر وعصر ومغرب وعشاء) يوم الثلاثاء 11/27، إضافة إلى شرح متن الطحاوية للإمام الطحاوي لفضيلة الشيخ د. عبدالله بن عبدالعزيز العنقري (فجر وعصر ومغرب وعشاء) يوم الأربعاء 11/28.

وتختم الدورة يوم الخميس 29 – 11 بشرح كتاب التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة للشيخ ابن باز – رحمه الله – لفضيلة الشيخ محمد بن عبدالله المعيوف.

وأوضحت إدارة جامع ناصر بن سعد الصفيان، أن الدورة تتميز بوجود سكن للقادمين من خارج منطقة الرياض، وضيافة خلال فترة الراحة، وتوزع المتون مجاناً.

للتسجيل في السكن الدخول على الرابط: (هنا)

موقع الجامع (هنا)

للاستفسار الاتصال بالرقم: 0559277195