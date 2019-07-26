الخدمات البيئية بالجبيل تطلق نظاماً ذكياً لتتبع حاويات ومعدات النظافة

تواصل – واس:

أطلقت إدارة الخدمات البيئية بالهيئة الملكية بالجبيل أمس نظامها الذكي لتتبع حاويات ومعدات النظافة في مدينة الجبيل الصناعية عبر تركيب مجسات خاصة تعطي إشارات بعمليات إفراغ حاويات النظافة من عدمها.

وتتابع حركة سيارات ومعدات النظافة داخل مدينة الجبيل الصناعية باستخدام تكنولوجيا حديثة في الخدمات البيئية المقدمة لمستفيدي وسكان مدينة الجبيل الصناعية وتستخدم لأول مرة في المملكة.

وقام الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل بالنيابة المهندس عدنان العلوني بإطلاق هذه الخدمات من خلال غرفة التحكم بمقر إدارة الخدمات البيئية، ثم اطلع على أبرز الطرق والآليات التقنية المعمول بها، وشملت الجولة مركز التحكم الذكي، حيث شاهد عرض تعريفي عن هذا المركز وعن كيفية ضبط سلوكيات وعمل السائقين من المعدات ومدى جاهزية التدريب المقدم لهم.

بالإضافة إلى الاستماع إلى شرح مفصل من قبل مهندسي الإدارة عن دور ونشاط مركز التحكم الذكي الذي يهدف إلى تحويل مدينة الجبيل الصناعية إلى مدينة ذكية مستقبلاً حين تحقيقه مراحله المتقدمة وتغطية كامل مساحة مدينة الجبيل الصناعية.

واطلع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل بالنيابة ومدراء العموم ومدراء الادارات بقطاع التشغيل والصيانة على معرض إدارة الخدمات البيئية الذي يقوم باستعراض إسهامات وأعمال الإدارة بالمجال البيئي إضافة إلى مركز التدريب.

من جانبه، أكد مدير إدارة الخدمات البيئية المهندس عبدالرحمن الغامدي بأن هذا المركز ضمن استراتيجية الإدارة للتحول الذكي للخدمات المقدمة لساكني وزوار المدينة وهو مرحلة أولى لمشروع إدارة النفايات المتكاملة لمدينة الجبيل الصناعية ومركز متكامل وبيئة جاذبة للتدريب والتوعية لجميع فئات المجتمع والمهتمين بمعرفة سير العمليات التي تقوم بها إدارة الخدمات البيئية.

ومن جانب آخر، ذكر المهندس نايف ال شهاب رئيس قسم الخدمات البيئية بالمنطقة السكنية بأن قطاع التشغيل والصيانة ممثلاً في إدارة الخدمات البيئية يولي اهتماماً بالغاً في خدمة مدينة الجبيل الصناعية وقاطنيها والزوار من خلال البرامج الذكية التي يتم استحداثها لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة.

يُذكر أن الهيئة الملكية بالجبيل تولي الجانب البيئي اهتماماً بالغاً من خلال قيامها بعمل اجتماع دوري للاستدامة والتكامل الصناعي ومؤتمر مخصص سنوياً ليوم البيئة العالمي والعديد من الإسهامات المختلفة بمجال البيئة.