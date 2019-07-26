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الرئيس الفلسطيني يقرر وقف العمل بالاتفاقيات الموقّعة مع الجانب الإسرائيلي

الرئيس الفلسطيني يقرر وقف العمل بالاتفاقيات الموقّعة مع الجانب الإسرائيلي
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تواصل – واس:

قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس إن الفلسطينيين لن يرضخوا للإملاءات وفرض الأمر الواقع على الأرض بالقوة الغاشمة وتحديداً بالقدس، وكل ما تقوم به دولة الاحتلال غير شرعي وباطل.

وأضاف الرئيس في أعقاب اجتماع القيادة الفلسطينية في مدينة رام الله اليوم أنّ القيادة الفلسطينية قرّرت وقف العمل بالاتفاقيات الموقّعة مع الجانب الإسرائيلي، وتشكيل لجنة لتنفيذ ذلك عملاً بقرار المجلس المركزي الفلسطيني.

وقال الرئيس عباس: “إنّ أيدينا كانت ومازالت ممدودة للسلام لكنّ هذا لا يعني أننا نقبل بالوضع القائم أو الاستسلام لإجراءات الاحتلال، ولن نستسلم ولن نتعايش مع الاحتلال، كما لن نتساوق مع “صفقة القرن”، ففلسطين والقدس ليست للبيع والمقايضة”.

وشدّد على أنه لا سلام ولا أمن ولا استقرار في المنطقة والعالم دون أن ينعم الشعب الفلسطيني بحقوقه كاملة، مؤكداً أنه مهما طال الزمان أو قصر سيندحر الاحتلال البغيض وستستقل الدولة الفلسطينية.

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