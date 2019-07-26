هكذا سيتم تخفيض درجة الحرارة بطرق المشاة في المشاعر المقدسة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

نفذت أمانة العاصمة المقدسة مشروع طلاء الأسفلت الخافض للحرارة بطرق المشاة بالمشاعر المقدسة، حيث يتم طلاء الأسفلت بطبقة خاصة تسهم في تخفيض درجات الحرارة للتيسير على ضيوف الرحمن.

ويتم تنفيذ هذا المشروع لأول مرة في المملكة، ويساعد ذلك على تخفيض الحرارة من 15 إلى 20 درجة مئوية بطرق المشاة بالمشاعر المقدسة.

ويتضمن المشروع، قياس درجة الحرارة كل 10 ثوانٍ من خلال حساسات تم وضعها تحت الأسفلت، وتم تغطية 3500 متر مربع وسيتم تغطية مواقع أخرى خلال العام المقبل.