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توقعات الأرصاد لطقس الجمعة.. سحب رعدية وغبار يعيق الرؤية بعدة مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الجمعة، نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة.

وتشمل الحالة منطقتي الشرقية والرياض، تمتد إلى نجران، وكذلك يستمر تأثيرها على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الساحلية منها، والطريق الواصل ما بين محافظة الليث وجازان.

وتوقعت الأرصاد أيضا سماء غائمة جزئيًّا على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة قد تتخللها سحب رعدية.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت الأرصاد أن الرياح السطحية ستكون من شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي، فستكون الرياح السطحية من جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.

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