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ضبط 163 ألف منتج إنارة LED مخالف داخل مستودع بالمدينة (صور)

ضبط 163 ألف منتج إنارة LED مخالف داخل مستودع بالمدينة (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

ضبطت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الخميس، خلال جولاتها الرقابية في المدينة المنورة مستودعاً لمنشأة تجارية.

وأوضحت التجارة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، أنه تم مصادرة أكثر من 163 ألف منتج إنارة LED غير مطابق للمواصفات والمقاييس والجودة السعودية؛ وعليه تم استدعاء صاحب المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

 

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