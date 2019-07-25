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بالأسماء.. «الصحة» تدعو 504 من المرشحين على وظائفها للمراجعة

بالأسماء.. «الصحة» تدعو 504 من المرشحين على وظائفها للمراجعة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس أسماء 504 مواطنين ومواطنات من المتقدمين والمتقدمات للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية.

ودعت المرشحين والمرشحات لمراجعة أي من فروع مديريات الشؤون الصحية بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، ابتداءً من يوم الأحد الموافق 2019/7/28م، وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 2019/8/1م؛ وذلك لاستكمال إجراءات تعيينهم.

وأهابت الوزارة بالمرشحين لاصطحاب الوثائق التالية: الهوية الوطنية مع نسخة منها، أو سجل الأسرة المضافة به المتقدمة، أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها، موضحاً بها التقدير العام، والنسبة المئوية، أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

والحاصلون على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل، شهادة الامتياز وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول.

وأوضحت وزارة الصحة أن المتقدمين والمتقدمات قد تمت مفاضلتهم، واتضحت أحقيتهم في الترشح وفقاً لنقاط المؤهل، والأقدمية، والرغبات المكانية، مؤكدةً أن مَنْ لم يحضر لاستكمال إجراءاته خلال فترة الترشح سيُعد ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.

ويمكن الاطلاع على أسماء المرشحين والمرشحات على وظائف وزارة الصحة من خلال الرابط التالي (هنا).

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