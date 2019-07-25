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3 مدن تُسجل أعلى درجة حرارة في المملكة اليوم

3 مدن تُسجل أعلى درجة حرارة في المملكة اليوم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن أعلى درجات حرارة جرى تسجيلها اليوم (الخميس) في المملكة كانت في الدمام.

وأضافت، الأرصاد أن المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات رصد تسجيل 47 درجة مئوية في مرصد الدمام، والخرج، والقيصومة، وفي الأحساء، ووادي الدواسر رصد 46 درجة مئوية.

يُذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الخميس أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، جازان، عسير، خاصةً الأجزاء الساحلية منها (قد تصل إلى شبه انعدام على الطريق الساحلي بين جدة وجازان).

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