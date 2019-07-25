الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

وزير العمل يزف بشرى سارة للمواطنين: توطين مهن تخصصية وقيادية قريباً

وزير العمل يزف بشرى سارة للمواطنين: توطين مهن تخصصية وقيادية قريباً

توضيح مهم من «التعليم» بشأن رواتب المعلمين ومكافأة نهاية الخدمة

توضيح مهم من «التعليم» بشأن رواتب المعلمين ومكافأة نهاية الخدمة

اختطفا أطفالاً بالرياض وارتكبا بهم الفاحشة.. الداخلية تعلن تنفيذ الحكم

اختطفا أطفالاً بالرياض وارتكبا بهم الفاحشة.. الداخلية تعلن تنفيذ الحكم

4 فرص لكل معلم لاجتياز الرخصة.. والعلاوة مستمرة

4 فرص لكل معلم لاجتياز الرخصة.. والعلاوة مستمرة

أكل السمك 3 مرات في الأسبوع يحميك من أخطر مرض في العالم

أكل السمك 3 مرات في الأسبوع يحميك من أخطر مرض في العالم
0

 

تواصل – وكالات:

وجدت دراسة جديدة أجرتها جامعة أكسفورد بالتعاون مع الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC) في ليون، أن تناول السمك 3 مرات في الأسبوع يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

وقال الباحثون إن أولئك الذين يستهلكون 3 وجبات من السمك أو أكثر، هم أقل عرضة بنسبة 12% للإصابة بالمرض، مقارنة بـغيرهم.

وينطبق هذا الاكتشاف على جميع أنواع الأسماك، ولكن أولئك الذين يتناولون الأصناف الزيتية فقط، مثل السلمون، يشهدون انخفاضاً واضحاً في المخاطر بنسبة 10%.

وذكرت الدراسة أن السمك يحتوي على أحماض دهنية، يُعتقد أنها تقلل الالتهابات في الجسم، وتشير الدراسات السابقة إلى أن الالتهاب قد يسبب السرطان، عن طريق إتلاف الحمض النووي، وتنتج العملية الالتهابية أيضاً جزيئات تسمى cytokines، تعمل على تحفيز نمو الأوعية الدموية التي تغذي الورم.

وقال الدكتور مارك غونتر، رئيس مجموعة علم الأوبئة الغذائية في IARC: “يظهر بحثنا أن تناول السمك يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، ويجب التشجيع على استهلاكه كجزء من نظام غذائي صحي”.

وفي الدراسة، قام الباحثون بتحليل النظم الغذائية لنحو 476 ألفاً و160 فرداً، أكملوا استبيانات الغذاء، وبعد إجراء متابعة متوسطة لمدة 15 عاماً تقريباً، تبين أن 6291 من المشاركين أُصيبوا بسرطان الأمعاء.

وكشفت النتائج، التي نُشرت في مجلة أمراض الجهاز الهضمي والكبد السريرية، أن تناول 359.1 غرام من أي نوع من الأسماك في الأسبوع، يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة 12%، وذلك بالمقارنة مع استهلاك أقل من 63.49 غرام من السمك.

وتوضح الدراسة أن المحار لم يكن له أي تأثير على احتمالات الإصابة بسرطان الأمعاء لدى الفرد، وفي الوقت نفسه، يقر الباحثون بأن الفوائد المحتملة لمكملات الأسماك غير واضحة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تعرَّف على فصيلة الدم الأكثر مقاومة للسرطان

تعرَّف على فصيلة الدم الأكثر مقاومة للسرطان

خبر صحي سار لعشاق «القهوة».. تناولوا ما شئتم من فناجين

خبر صحي سار لعشاق «القهوة».. تناولوا ما شئتم من فناجين

ما الذي تُخفيه شركات «للمياه المعبأة» عن المستهلكين.. خطر حقيقي

ما الذي تُخفيه شركات «للمياه المعبأة» عن المستهلكين.. خطر حقيقي

خطر غير متوقع لانخفاض الكوليسترول في الدم.. يُسبب السرطان

خطر غير متوقع لانخفاض الكوليسترول في الدم.. يُسبب السرطان

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مقاومة الأفكار بسيل الأعذار
مقالات

مقاومة الأفكار بسيل الأعذار

المزيد
لا تنضبط في المؤتمر!
مقالات

لا تنضبط في المؤتمر!

المزيد
لا تجعلوا من الحمقى مشاهير!
تدوينات حرة

لا تجعلوا من الحمقى مشاهير!

المزيد
لغز وفاة عروس قبل زفافها بيومين.. والسبب يصدم المجتمع الكويتي
تقارير وحوارات

لغز وفاة عروس قبل زفافها بيومين.. والسبب يصدم المجتمع الكويتي

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>