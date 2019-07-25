هل تنسى مكان سيارتك عند ركنها؟.. إليكَ حلاً نهائياً لهذه المشكلة

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تواصل – وكالات:

بات تطبيق خرائط “جوجل” من أكثر التطبيقات المستخدمة عند أصحاب السيارات لتحديد وجهتهم أثناء السير، لكن لهذا التطبيق استخدامات أخرى عملية ومفيدة يجهلها الكثيرون.

ومن أبرز الاستخدامات المفيدة لهذا التطبيق في الهواتف، هو استغلاله لإيجاد مكان السيارة عند ركنها في أحد المواقف الكبيرة المكتظة بالسيارات، كتلك الموجودة قرب المراكز التجارية الكبرى.

وللاستفادة من هذه الميزة يجب اتباع عدة خطوات:

– عند الوصول إلى مكان ركن السيارة يجب على المستخدم التوجه إلى تطبيق خرائط “جوجل” الموجود في هاتفه، والبحث عن “النقطة الزرقاء” التي تشير إلى مكان توقفه، والتحقق مما إذا كانت تلك النقطة تشير إلى الموقع الدقيق.

– وبعد تلك العملية يجب التوجه إلى قائمة الإعدادات في التطبيق، والضغط على خيار Save your parking، لتظهر علامة على الخريطة تشير إلى موقع ركن السيارة.

– وعند الانتهاء من زيارة المكان الذي كان المستخدم فيه، ورغبته في إيجاد المكان الذي ركن فيه السيارة في حال نسي مكانها عليه فتح تطبيق الخرائط من جديد؛ ومن ثم الضغط على خيار مكان ركن السيارة أو Parking location؛ ومن ثم الضغط على زر الاتجاهات ليرشده المؤشر إلى مكان سيارته.

 – كما يمكن الاعتماد على هذا التطبيق كأداة للتذكير بالوقت الذي يمكن فيه ركن السيارة في مكان محدد، وبعد انتهاء الوقت المحدد سيقوم التطبيق بتذكير صاحب السيارة.

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