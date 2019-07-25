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شرطة الرياض تطيح بعصابة من 9 وافدين.. امتهنوا سرقة المستودعات

شرطة الرياض تطيح بعصابة من 9 وافدين.. امتهنوا سرقة المستودعات
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تواصل – فريق التحرير:

أطاحت شرطة منطقة الرياض بتشكيل عصابي من الجنسية البنجلاديشية امتهنوا سرقة المستودعات والاستيلاء على ما بداخلها من أموال.

وفي التفاصيل، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال, وفقاً لإجراءات البحث والتحري والاستدلال، أسفرت -بفضل من الله- عن القبض على أفراد تشكيل عصابي مكون من تسعة متهمين من الجنسية البنغلاديشية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس من العمر.

جاء ذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عددٍ من جرائم سرقة المستودعات والاستيلاء على ما بداخلها من أموال وممتلكات، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بسرقة أموال وممتلكات تُقدر بثلاثة ملايين ريال, حيث جرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم.

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها – والله الهادي إلى سواء السبيل -.

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