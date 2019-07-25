توضيح مهم من «التعليم» بشأن رواتب المعلمين ومكافأة نهاية الخدمة

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أكدت وزارة التعليم أن مكافأة نهاية الخدمة في لائحة الوظائف التعليمية أعلى من اللائحة السابقة، ويتم تخصيص مكافأة شهرية مقطوعة لقائد المدرسة ووكيل المدرسة والمشرف التربوي.

وأوضحت التعليم أن لائحة الوظائف التعليمية تتضمن رواتب المعلمين من دون بدلات، باستثناء بدل النقل الذي يبلغ 700 ريال، مشيرة إلى أن الوزارة حافظت على كامل الحقوق المالية والمعنوية للمعلمين، للاستفادة من الراتب عند التقاعد.

وأبانت أنه تم تشكيل لجنة إشرافية من وزيري الخدمة المدنية ووزارة التعليم ورئيس هيئة تقويم التعليم لمتابعة تطبيق اللائحة ووضع القواعد التفسيرية وجميع الملاحظات والاستفسارات تم رصدها وينتهي العمل خلال ٩٠ يوماً.