الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

توضيح مهم من «التعليم» بشأن رواتب المعلمين ومكافأة نهاية الخدمة

توضيح مهم من «التعليم» بشأن رواتب المعلمين ومكافأة نهاية الخدمة

اختطفا أطفالاً بالرياض وارتكبا بهم الفاحشة.. الداخلية تعلن تنفيذ الحكم

اختطفا أطفالاً بالرياض وارتكبا بهم الفاحشة.. الداخلية تعلن تنفيذ الحكم

4 فرص لكل معلم لاجتياز الرخصة.. والعلاوة مستمرة

4 فرص لكل معلم لاجتياز الرخصة.. والعلاوة مستمرة

التحالف يعلن إسقاط طائرة مسيرة.. ويرد على أكاذيب استهداف قاعدة الملك خالد

التحالف يعلن إسقاط طائرة مسيرة.. ويرد على أكاذيب استهداف قاعدة الملك خالد

توضيح مهم من «التعليم» بشأن رواتب المعلمين ومكافأة نهاية الخدمة

توضيح مهم من «التعليم» بشأن رواتب المعلمين ومكافأة نهاية الخدمة
0

 

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة التعليم أن مكافأة نهاية الخدمة في لائحة الوظائف التعليمية أعلى من اللائحة السابقة، ويتم تخصيص مكافأة شهرية مقطوعة لقائد المدرسة ووكيل المدرسة والمشرف التربوي.

وأوضحت التعليم أن لائحة الوظائف التعليمية تتضمن رواتب المعلمين من دون بدلات، باستثناء بدل النقل الذي يبلغ 700 ريال، مشيرة إلى  أن الوزارة حافظت على كامل الحقوق المالية والمعنوية للمعلمين، للاستفادة من الراتب عند التقاعد.

وأبانت أنه تم تشكيل لجنة إشرافية من وزيري الخدمة المدنية ووزارة التعليم ورئيس هيئة تقويم التعليم لمتابعة تطبيق اللائحة ووضع القواعد التفسيرية وجميع الملاحظات والاستفسارات تم رصدها وينتهي العمل خلال ٩٠ يوماً.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

4 فرص لكل معلم لاجتياز الرخصة.. والعلاوة مستمرة

4 فرص لكل معلم لاجتياز الرخصة.. والعلاوة مستمرة

مصادر: مكافأة الـ50 ألفاً تشمل المتقاعدين والمتوفين

مصادر: مكافأة الـ50 ألفاً تشمل المتقاعدين والمتوفين

«التعليم»: حصر جميع المستحقين لمكافأة الـ 50 ألف ريال

«التعليم»: حصر جميع المستحقين لمكافأة الـ 50 ألف ريال

«التعليم» تُجيب عن استفسارات المعلمين حول اللائحة الجديدة عبر منصة «تواصل»

«التعليم» تُجيب عن استفسارات المعلمين حول اللائحة الجديدة عبر منصة «تواصل»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مقاومة الأفكار بسيل الأعذار
مقالات

مقاومة الأفكار بسيل الأعذار

المزيد
لا تنضبط في المؤتمر!
مقالات

لا تنضبط في المؤتمر!

المزيد
لا تجعلوا من الحمقى مشاهير!
تدوينات حرة

لا تجعلوا من الحمقى مشاهير!

المزيد
لغز وفاة عروس قبل زفافها بيومين.. والسبب يصدم المجتمع الكويتي
تقارير وحوارات

لغز وفاة عروس قبل زفافها بيومين.. والسبب يصدم المجتمع الكويتي

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>