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انتهاء عمليات القبول بجامعة الملك خالد للعام الجامعي 1441هـ

انتهاء عمليات القبول بجامعة الملك خالد للعام الجامعي 1441هـ
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تواصل – الرياض:

أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل اليوم عن انتهاء جميع عمليات القبول للعام الجامعي المقبل 1441هـ في مختلف الكليات والتخصصات بالجامعة.
وأكد عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن القرني أن الجامعة سخرت كافة إمكانياتها في تسهيل عملية القبول من بداية التسجيل وحتى تسليم الرقم الجامعي، وقد تمت عمليات القبول بشكل إلكتروني كامل دون أي تدخل بشري، وبكل شفافية وذلك تحقيقًا للعدالة بين المتقدمين والمتقدمات.
وأوضح القرني أن الجامعة أعلنت النسب التي توقف عليها القبول لهذا العام في كل تخصص من تخصصات الجامعة على الصفحة الرئيسة لموقعها الإلكتروني، منوهًا بأن القبول لهذا العام شهد ارتفاعًا ملحوظًا في نسب المتقدمين والمتقدمات.
وأشار إلى أن عدد المستفيدين من خدمة تغيير القبول والتي تمكن الطالب أو الطالبة المقبول في الجامعة من تغيير قبوله من تخصص إلى آخر عند توافر مقاعد شاغرة بسبب الانسحابات بلغ نحو 2000 طالب وطالبة، كما بلغ عدد المستفيدين من خدمة القبول الفوري للطلاب غير المقبولين في الجامعة والتي تمكنهم من الاطلاع على المقاعد الشاغرة والاختيار منها وفق شروط القبول نحو 500 طالب وطالبة.

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