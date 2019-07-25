ما سبب الفوضى والتزاحم بالكلية التقنية للبنات بخميس مشيط؟.. توضيح رسمي

تواصل – أبها:

أوضحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في بيان لها ملابسات الفوضى والازدحام الذي شهدته الكلية التقنية للبنات في خميس مشيط أول أمس (الثلاثاء).

وأرجعت المؤسسة السبب في ما حدث من ازدحام شديد بالكلية، إلى إرسال رسائل نصية بالخطأ لجميع قوائم الاحتياط من المتقدمات على القبول ودعوتهن للمراجعة.

وأبانت المؤسسة أنها بدأت في اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتسبب في ذلك الخطأ، والعمل على إجراءات تضمن عدم حصوله مستقبلا.

وأكدت حرصها على تقديم أفضل الخدمات للمتقدمين والمتقدمات على كافة المنشآت التدريبية التابعة لها، وإتاحة الفرص للالتحاق بالبرامج التدريبية لجميع من تنطبق عليهم الشروط، وعند توفر المقاعد الشاغرة.

يذكر أن مقطع فيديو متداول ظهر فيه العشرات من الفتيات اللواتي تجمعن في مبنى الكلية، وسط فوضى عارمة بعد تلقيهن رسالة نصية تفيد بقبولهن، بيد أنه وبعد وصولهن إلى الكلية أرسلت لهن رسالة أخرى، تفيد بأن الرسالة كانت خاطئة، وأن القبول يشمل خريجات دفعة العام الحالي فقط.