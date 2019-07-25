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الرئاسة التونسية: وفاة الرئيس «السبسي»

الرئاسة التونسية: وفاة الرئيس «السبسي»
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تواصل – وكالات :

أعلنت الرئاسة التونسية وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، اليوم الخميس.

وأدخل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي مجدداً إلى العناية الفائقة في المستشفى بعدما كان دخلها عدة أيام في نهاية يونيو إثر إصابته بـ “وعكة صحية”.

وقال نجله حافظ قائد السبسي لوكالة فرانس برس إن الرئيس التونسي (93 عاماً) “في العناية الفائقة في المستشفى العسكري (في العاصمة) والأمور ليست على ما يرام”.

وأضاف نجله أن والده نقل للمستشفى العسكري إثر وعكة صحية طارئة، ناتجة عن مخلفات التسمم الغذائي الذي تعرض له خلال الفترة الماضية.

وكان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي قد نقل في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء الخميس إلى المستشفى العسكري بعد وعكة صحية طارئة بحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية ونجل الرئيس.

وكان السبسي نقل في حالة حرجة الشهر الماضي للمستشفى العسكري، حيث قضى أسبوعاً قبل الخروج بعد إعلان تعافيه، ولم يظهر بعد ذلك إلا في مناسبتين فقط.

والسبسي (93 عاما) شخصية بارزة في تونس منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي عام 2011، كما يعد ثاني أكبر رئيس دولة سنا في العالم بعد ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

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