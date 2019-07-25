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منح صلاحية إصدار «تصاريح الحج» إلكترونياً لشركات حجاج الداخل

منح صلاحية إصدار «تصاريح الحج» إلكترونياً لشركات حجاج الداخل
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تواصل- الرياض:

أعلنت الأحوال المدنية عن تقديمها خدمة منح صلاحية إصدار تصاريح الحج إلكترونياً، لشركات ومؤسسات حجاج الداخل المعتمدين من قبل وزارة الحج والعمرة، عبر منصة “أبشر”، وذلك لاستخراج تصاريح الحج إلكترونياً للحجاج المسجلين لديهم.

وقال المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية محمد الجاسر إنه بإمكان المواطنين المسجلين مع الشركات المصرحة من قبل وزارة الحج والعمرة لخدمة حجاج الداخل، طباعة تصريح الحج إلكترونياً، دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الأحوال المدنية، مبيناً أن الشركات المستفيدة من الخدمة جميعها مسجلة ومعتمدة من قبل وزارة الحج والعمرة.

وأهاب بالمواطنين والمقيمين التحقق من نظامية عمل الشركات التي يختارونها لتوفير الخدمات لهم أثناء أداء الحج، والحذر من الحملات غير النظامية، مؤكداً أهمية حصول من يرغب في أداء الحج من المواطنين والمقيمين على تصريح بالحج حسب التعليمات المنظمة لذلك.

 

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