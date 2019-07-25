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لجنة «مهرجان الباحة» توضح حقيقة استخدام العسل وترويجه «كمقوي جنسي»

لجنة «مهرجان الباحة» توضح حقيقة استخدام العسل وترويجه «كمقوي جنسي»
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تواصل – فريق التحرير:

حذر مسؤولون في مهرجان العسل الدولي الثاني عشر بالباحة، من الترويج لأي ادعاءات غير مثبتة طبياً وعلمياً لخلطات العسل ومنتجات النحل.

وقال رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان العسل الدولي الثاني عشر بالباحة الدكتور أحمد الخازم إنه من النادر حدوث مثل هذه الادعاءات في المهرجان، وأوضح أن اللجنة تعتبرها تضليلا إذا لم تكن حقائق مثبتة علميا وموضحة في العقد الموقع مع عارضي منتجات النحل.

وأوضح الخازم أن البعض يروجون لمنتجاتهم بأنها أفادت في علاج أمراض معينة لدى أشخاص معينين، بجانب الادعاء بأنه مقو جنسي، مبينا أنه من غير الصحيح تعميم ذلك على جميع الحالات.

وأكد رئيس اللجنة أن العسل ومنتجات النحل لها فوائد عديدة، خاصة غير المغشوشة والمحفوظة بطريقة سليمة وغير المتعرضة لدرجات الحرارة العالية، مشددا على أن وصفه كعلاج لجميع الأمراض دون إثبات علمي يعتبر تضليلاً لا تسمح به اللجنة المنظمة للمهرجان.

يذكر أن هيئة الغذاء والدواء شاركت في اللقاء العلمي المصاحب للمهرجان حول الموضوع، مستعرضة لبعض الحالات المخالفة التي تم كشفها.

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