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شهادات خبرة ومؤهلات مزورة بدون العمل يوم واحد في القطاع الصحي.. تفاصيل مثيرة
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تواصل- الرياض:

أعلن المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للتخصصات الصحية فهد القثامي، أن الهيئة أوقفت خلال 25 عاماً الماضية أكثر من 35 ألف ممارس صحي غير مؤهلين.

وقال “القثامي” إن الهيئة متعاقدة مع شركة عالمية منذ فترة طويلة للقيام بتدقيق مؤهلات وخبرات الممارسين الصحيين، وحالات التزوير المكتشفة للشهادات والمؤهلات الصحية أصحابها لا يعملون أساساً في القطاع الصحي، إذ يتم اكتشاف حالات التزوير قبل دخول الممارس الصحي للعمل في المستشفيات.

وأوضح أن تزوير أوراق الخبرة لا يقل خطورة عن تزوير الشهادات والمؤهلات، مشيراً إلى أن محاولة إثبات الخبرة بالتزوير يعرّض المنشأة الصحية لخطر وجود ممارس صحي فاقد الكفاءة والمهنية ويعرّض المرضى للخطر.

وأضاف – بحسب قناة “العربية” – أن الهيئة تحمي المنشآت الصحية من الممارسين الصحيين غير المؤهلين، مؤكداً أن مجرد وجود جهة لتدقيق المؤهلات لفحصها يبعث الاطمئنان حتى للمرضى والمنشآت الصحية.

يذكر أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كشفت عن رصد 200 شهادة مزورة العام الماضي، وإيقاف أكثر من ألف ممارس صحي لعدة أسباب منها الأخطاء الطبية.

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