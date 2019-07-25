الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

4 فرص لكل معلم لاجتياز الرخصة.. والعلاوة مستمرة

4 فرص لكل معلم لاجتياز الرخصة.. والعلاوة مستمرة

التحالف يعلن إسقاط طائرة مسيرة.. ويرد على أكاذيب استهداف قاعدة الملك خالد

التحالف يعلن إسقاط طائرة مسيرة.. ويرد على أكاذيب استهداف قاعدة الملك خالد

صحة بيشة تكشف نتائج التحقيق في مقطع «مغذي النمل»

صحة بيشة تكشف نتائج التحقيق في مقطع «مغذي النمل»

مصدر مسؤول يكشف حقيقة إيقاف «سناب شات» في المملكة

مصدر مسؤول يكشف حقيقة إيقاف «سناب شات» في المملكة

4 فرص لكل معلم لاجتياز الرخصة.. والعلاوة مستمرة

4 فرص لكل معلم لاجتياز الرخصة.. والعلاوة مستمرة
0

تواصل – الرياض:

قال المشرف العام على وكالة الموارد البشرية في وزارة التعليم الدكتور محمد بن عبدالله الهران، إن لائحة المعلمين المجددة وما شملته من سلم الرواتب، تمثل نقلة نوعية لشاغلي الوظائف التعليمية، مؤكدا أن المحاولات الأربع الممنوحة للمعلم لتجاوز رخصة القيادة، كفيلة باستمرار العلاوة.

وأضاف «عند التسكين يعطى جميع المعلمين الحاليين فرصة لمدة 4 سنوات يمنحون خلالها 4 محاولات لاختبار الرخصة المهنية، وخلال هذه الفترة تستمر علاوتهم السنوية إلى أن يتجاوزوا اختبار الرخصة، علماً أن هناك 150 ألف معلم سبق أن تجاوزوا الاختبار، ومن لم يحصل على الرخصة خلال هذه المدة ستوقف علاوته مؤقتاً إلى حين حصوله عليها».

ونفى الدكتور الهران – وفقا لصحيفة “عكاظ” – توقف راتب المعلم عند 16510 ريالات، وقال «المعلمون الحاليون سيستمرون في سلم المعلم الممارس إلى أن يصل راتبه إلى 21250 ريالاً».

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مصادر: مكافأة الـ50 ألفاً تشمل المتقاعدين والمتوفين

مصادر: مكافأة الـ50 ألفاً تشمل المتقاعدين والمتوفين

«التعليم»: حصر جميع المستحقين لمكافأة الـ 50 ألف ريال

«التعليم»: حصر جميع المستحقين لمكافأة الـ 50 ألف ريال

«التعليم» تُجيب عن استفسارات المعلمين حول اللائحة الجديدة عبر منصة «تواصل»

«التعليم» تُجيب عن استفسارات المعلمين حول اللائحة الجديدة عبر منصة «تواصل»

توجيه من وزير التعليم بشأن برامج التدريب الطبي

توجيه من وزير التعليم بشأن برامج التدريب الطبي

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مقاومة الأفكار بسيل الأعذار
مقالات

مقاومة الأفكار بسيل الأعذار

المزيد
لا تنضبط في المؤتمر!
مقالات

لا تنضبط في المؤتمر!

المزيد
لا تجعلوا من الحمقى مشاهير!
تدوينات حرة

لا تجعلوا من الحمقى مشاهير!

المزيد
لغز وفاة عروس قبل زفافها بيومين.. والسبب يصدم المجتمع الكويتي
تقارير وحوارات

لغز وفاة عروس قبل زفافها بيومين.. والسبب يصدم المجتمع الكويتي

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>