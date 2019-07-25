مشهور يستفز متابعيه بهذا الأسلوب.. ليحصل على تعويضات من منتقديه

تواصل – فريق التحرير:

أخلت النيابة العامة في الكويت سبيل أحد مشاهير مواقع التواصل بعد أسبوع واحد من احتجازه وفق حساب “أمن ومحاكم” الكويتي .

واشتهر المواطن الكويتي بالظهور في مقاطع فيديو أثارت جدلاً واسعاً بسبب اعتياده على الصراخ، ليظهر في آخر مقطع له عاريا، حيث يقوم بطرح محتواه بأسلوب الصوت العالي والصراخ على حساباته في المنصات.

وألقت السلطات القبض عليه قبل أسبوع بسبب ظهوره بلا ملابس متحدثا عن النظافة بطريقة أثارت غضب متابعيه ومتداولي المقطع، وأعلنت الداخلية الكويتية حينها أن المتهم اعتاد الاحتيال بتسجيل مقاطع مثيرة تثير الجدل ليرفع لاحقا قضايا تعويضات مالية على منتقديه بالتنسيق في ذلك مع محاميه.

يذكر أن المشهور الكويتي غالباً ما يتحدث بأسلوب الصوت العالي والصرخات المتواصلة بشكل مستفز ما يدفع متابعيه لانتقاده.