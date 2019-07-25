«العمل» توضح حقيقة توفر وظائف قيادية لإحدى الجنسيات العربية بالمملكة

تواصل – فريق التحرير:

علقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على أنباء متداولة بشأن توافر وظائف قيادية في قطاع الصحة لوافدين من إحدى الجنسيات العربية.

وتداول مغردون على نطاق واسع أنباء عن توفر وظائف في أحد المستشفيات لوافدين من دولة عربية مجاورة؛ ما دفع وزارة العمل للتعليق وتوضيح الأمر.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “إشارة إلى ما يتم تداوله حول الإعلان عن فرص عمل لإحدى الجنسيات العربية للعمل في المملكة؛ تؤكد الوزارة أن هذا الإعلان مخالف لأنظمة العمل في المملكة وجاري التحقق منه”.

وأضافت الوزارة: “كما تؤكد الوزارة على استمرارها بتنفيذ قراراتها ومبادراتها الهادفة للتوسع في التوطين بمختلف المهن والقطاعات”.